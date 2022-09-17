Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его элитный спецназ, которым командует Адам Делимханов, возвращается на Украину, в зону проведения специальной военной операции. Это сообщение прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он рассказал, что чеченские военные изгоняют националистические формирования из населенных пунктов тонко, изящно и эффективно. В отличие от ВСУ, которые готовы сравнять с землей всю инфраструктуру, чтобы попасть в город или поселок, спецназ Чечни действует предельно аккуратно.

Бойцы мастерски просачиваются в населенные пункты, находящиеся под контролем Киева, «вышибают» националистов, действуя «не ломами, а автоматами».

«…настоящие джигиты – они эту работу делают очень тонко, изящно и эффективно», – пояснил аналитик.

Также он отметил, что боевики ВСУ боятся чеченского спецназа как огня, поэтому одно присутствие элитных сил на передовой упрощает решение многих задач.