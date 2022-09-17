Все задачи специальной военной операции будут решены только тогда, когда ВС РФ полностью уничтожат противника, освободят украинскую территорию от националистических формирований, рассказал сайту «Украина.ру» военный аналитик Виктор Литовкин.

Он объяснил, что только в случае полного вытеснения бандеровцев можно будет говорить о решении всех задач СВО и освобождении Украины. Нельзя назвать это простой целью, однако необходимо продолжать работу, чтобы ее достичь. Независимо от того, сколько времени она займет.

Литовкин также уверен, что российские ВС будут решать задачи по мере их поступления. В настоящий момент они вместе с Народной милицией освобождают территории ДНР и ЛНР, а после этого начнут вытеснять боевиков из Запорожской и Харьковской областей.