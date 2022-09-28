Специальная военная операция может перейти в контртеррористическую, что развяжет руки ВС РФ и позволит задействовать больше видов оружия. Однако для этого Москва должна признать Украину террористическим государствам, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал отказ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова раскрывать подробности о возможном переводе СВО в статус КТО. Напомним, что в Кремле назвали это прерогативой лично Владимира Путина.

Литовкин отметил, что признание Украины террористическим государством станет лишь первым шагом. Кроме того, объявление контртеррористической операции будет фактически переводом СВО в полноценную войну со всеми последствиями, которые влечет за собой такое решение.