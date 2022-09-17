Российские войска сейчас продолжают освобождение Донбасса, которое является первой значимой целью специальной военной операции. Только после ее достижения они начнут боевые действия в Запорожской и Харьковской областях, продолжая продвигаться по Украине, уверен военный эксперт Виктор Литовкин.

В интервью сайту «Украина.ру» он также объяснил, что главной задачей спецоперации является полное освобождение соседней страны от бандеровских вооруженных формирований. И пока он не будет выполнена, СВО не прекратится.

Сейчас важно освободить Донбасс и выйти на широкие степные просторы Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Там освобождение территорий пойдет значительно быстрее, уверен аналитик.