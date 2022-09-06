Россия – друг Мьянмы, но военные базы на своей территории руководство страны размещать не разрешит. Об этом заявил лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн во время Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, – сообщает РИА “Новости”.

Глава Мьянмы отметил, что размещение иностранных военных баз запрещает конституция страны. И это касается не только России, но и любого другого иностранного государства. При этом Аун Хлайн добавил, что в азиатском регионе необходимо принимать меры для стабилизации ситуации. Но для этого могут быть другие формы сотрудничества с Россией, в том числе и в сфере обороны, не обязательно создавать какую-то базу – уточнил председатель государственного административного совета.

Власть в Мьянме сменилась в феврале 2021 года. Тогда в стране произошёл переворот, который устроили вооружённые силы.