У Киева еще достаточно сил, чтобы удерживать линию соприкосновения. Также они вполне могут попытаться снова пойти в атаку на Донбассе, но для достижения и, тем более, для закрепления успеха у них не хватит резервов, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он также отметил, что ВС РФ сумели стабилизировать линию фронта и сейчас легко гасят все новые попытки противника переходить в контрнаступление. Киеву нужно развивать успех, но сил и возможностей для этого уже не хватает.

Единственный шанс ВСУ сейчас – это найти уязвимое место в оборонительных порядках российских войск и попытаться пойти на прорыв. Именно поэтому они в настоящий момент пытаются контратаковать в разных направлениях, выискивая слабину.

Также Леонков назвал одной из главных целей ВСУ Донецк, однако отметил, что имеющихся в распоряжении Киева резервов не хватит для взятия столицы ДНР.