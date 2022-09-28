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Украина по указке Соединенных Штатов пытается спровоцировать ядерный конфликт и втянуть в него Россию. Это, по мнению кукловодов из Вашингтона, вынудит весь мир оказать на РФ сильное давление и заставить ее остановить специальную военную операцию, рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что начало ядерного конфликта вызовет настоящую истерику в Европе и Азии, на других континентах. Однако если его зачинщиком станет Украина, ей следует знать, что целый ряд стран негативно отреагируют на подобные действия. Среди них – Китай и Северная Корея, а также Индия.

Леонков считает, что США могут поставить на Украину тактическое ядерное оружие для ударов по освобожденным территориям или даже по России. Он напомнил, что Соединенные Штаты остаются единственной страной мира, использовавшей такое вооружение ранее. Первый случай – это японские города Хиросима и Нагасаки, а второй – Ирак и Югославия, где Вашингтон применял снаряды с обедненным ураном.

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