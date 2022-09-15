Украинские подразделения, которые форсировали реку Ингулец до удара ВС РФ по дамбе в Кривом Роге, фактически оказались в ловушке. Наведенные понтонные переправы смыло водой и теперь у боевиков нет возможности ни вернуться обратно, ни получить подкрепление, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Есть ли у украинской армии еще понтоны — тоже непонятно. Во всяком случае подразделение, которое переправилось через реку Ингулец и оказалось на ограниченном плацдарме, скажем так, может попасть в очень затруднительное положение», – цитирует аналитика издание “Московский комсомолец”.

Он также отметил, что российские ВС сменили тактику, перейдя на своеобразную «подвижную оборону». Она предполагает смешение линии фронта всякий раз, когда на одном из участков подразделения добиваются тактического успеха. Это, по мнению аналитика, гораздо лучше, чем уход в глухую защиту, так как подразумевает и изменение способов огневой поддержки войск.

При этом эксперт заметил, что ожидать какого-то ускорения в действиях ВС РФ не стоит. Напротив, сейчас на фронте наблюдается некоторое затишье, так как обе стороны нуждаются в перегруппировке сил, пополнении резервов и восполнении потерь.