Портал «Лайф» рассказал о предсказаниям известных старцев о Третьей мировой войне, а также отметил, что некоторых из них начинают сбываться уже сейчас.

Так, грузинский старец Георгий, вынужденный переселиться из родной страны на Афон из-за политических гонений, точно предсказал нападение Грузии на Осетию и ее конфликт с РФ, длительную войну в Сирии, а также специальную военную операцию на Украине.

По его мнению, Третья мировая война станет следствием противостояния России и Турции. Причем РФ сумеет быстро одержать победу и занять Константинополь, применив новейшие виды вооружений.

Кроме того, к Третьей мировой могут привести действия США. Они поддержат Израиль в его конфликте с Ираном, на стороне Тегерана выступит Россия, благодаря чему все американские военные базы в Закавказье и на Ближнем Востоке будут уничтожены.

Против РФ также могут выступить Финляндия и Швеция, но до войны с ними дело не дойдет. Москва накажет их посредством экономических мер, не прибегая к оружию. После этого на ее сторону станут Чехия, Молдова, Польша, Румыния и Словакия, которые захотят создания нерушимого союза.