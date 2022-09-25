ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Лайф» рассказал о предсказаниям известных старцев о Третьей мировой войне, а также отметил, что некоторых из них начинают сбываться уже сейчас.

Так, грузинский старец Георгий, вынужденный переселиться из родной страны на Афон из-за политических гонений, точно предсказал нападение Грузии на Осетию и ее конфликт с РФ, длительную войну в Сирии, а также специальную военную операцию на Украине.

По его мнению, Третья мировая война станет следствием противостояния России и Турции. Причем РФ сумеет быстро одержать победу и занять Константинополь, применив новейшие виды вооружений.

Кроме того, к Третьей мировой могут привести действия США. Они поддержат Израиль в его конфликте с Ираном, на стороне Тегерана выступит Россия, благодаря чему все американские военные базы в Закавказье и на Ближнем Востоке будут уничтожены.

Против РФ также могут выступить Финляндия и Швеция, но до войны с ними дело не дойдет. Москва накажет их посредством экономических мер, не прибегая к оружию. После этого на ее сторону станут Чехия, Молдова, Польша, Румыния и Словакия, которые захотят создания нерушимого союза.

Вам может понравиться

Британские журналисты обнаружили внебрачную дочь Ким Чен Ына

Британский таблоид Daily Mail заявил, что у лидера КНДР Ким Чен Ына есть дочь. Причем это умозаключение было сделано лишь потому, что ребенка показывали больше всех остальных в ходе одной

В Сети появилось видео с пророчеством Жириновского о частичной мобилизации в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2015 году предсказывал частичную мобилизацию на Украине. Ныне покойный политик тогда заявлял, что США и Европе уже некуда девать деньги, поэтому они их потратят

СП: “Миллионная армия” Украины получила приказ наступать на Херсон

Уже два дня в освобожденных Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР проходят референдумы по вопросу присоединения регионов к России. Киевский режим сводит с ума даже воспоминание