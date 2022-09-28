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За две недели до подрыва «Северных потоков» в польском порту в Гдыне появлялись американские боевые корабли. Их было несколько, но особое внимание нужно обратить на вертолетоносец USS Kearsarge, уверен военный эксперт Илья Крамник.

Он пояснил, что с борта этого корабля взлетал вертолет FFAB123, который несколько раз проходил вдоль трассы «Северного потока-2». Кроме того, он был замечен между теми точками, в которых произошел подрыв обоих газопроводов.

Это лишь косвенное доказательство причастности Соединенных Штатов к диверсии на газопроводах. Однако если вспомнить неоднократные заявления президента США Джо Байдена о желании «покончить с российскими газопроводами», а также многочисленные высказывания польских политиков, русофобия которых не вызывает никакого сомнения, то становится ясно, кто именно организовал выход «Северных потоков» из строя.

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