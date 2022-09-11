Активность ВСУ связана только с поставками западного оружия, которые России необходимо остановить. Причем делать это нужно не заявлениями на различных международных площадках, а военными методами, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что России пора прекратить вести боевые действия «в белых перчатках». Необходимо уничтожить все объекты критической инфраструктуры, поставить Украину на колени, лишив ее газа и света, нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

Кроме того, нужно полностью ликвидировать транспортную инфраструктуру, любые коммуникации. Только в этом случае оружие перестанет поступать на Украину. А без помощи НАТО она ни на что не способна. Если же РФ продолжит действовать дипломатическими методами для прекращения поставок, это ничего не даст.