Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Активность ВСУ связана только с поставками западного оружия, которые России необходимо остановить. Причем делать это нужно не заявлениями на различных международных площадках, а военными методами, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что России пора прекратить вести боевые действия «в белых перчатках». Необходимо уничтожить все объекты критической инфраструктуры, поставить Украину на колени, лишив ее газа и света, нанести удары по центрам принятия решений в Киеве.

Кроме того, нужно полностью ликвидировать транспортную инфраструктуру, любые коммуникации. Только в этом случае оружие перестанет поступать на Украину. А без помощи НАТО она ни на что не способна. Если же РФ продолжит действовать дипломатическими методами для прекращения поставок, это ничего не даст.

Вам может понравиться

СП: США боятся, что Белоруссия начнет поставки Москве «Полонеза», бьющего на 280 км

Минобороны США занялось разработкой плана долгосрочной военной поддержки Украины без привязки к специальной военной операции ВС РФ. Это означает, что Киев может получать западное вооружение даже после завершения СВО. Но

СП: НАТО вступает в бой с ВС РФ под Балаклеей и Изюмом, пока еще есть “зеленка”

Командование ВСУ, которое ни шагу не делает без приказал кураторов из НАТО, отлично понимает, что совсем скоро «зеленка» в лесах под Харьковом опадет, что сделает невозможной маскировку подразделений ВСУ. Именно

Румынский военный корабль подорвался на мине, пытаясь ее обезвредить

Сильный ветер и шторм не позволили румынскому военному кораблю обезвредить обнаруженную в Черном море мину. Судно подорвалось на дрейфующем боезаряде, но обошлось без пострадавших и жертв, рассказало агентство Reuters. Мину
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 сентября – ясно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 сентября – ясно, до 19 °C | Королев: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 19 °C | Подольск: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 24 °C |