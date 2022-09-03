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96-летняя королева Великобритании Елизавета II за минувшее лето стала чувствовать себя гораздо хуже и практически не выезжает из своего дворца на территории Шотландии. Среди придворных ходят упорные слухи, что в Лондон королева больше не вернется никогда. Масла в огонь подлил и факт переноса аудиенции с новым главой правительства во все тот же шотландский дворец.

Елизавета II все еще не хочет передавать власть принцу Чарльзу, оставаясь главой государства. Однако ее здоровье вряд ли позволит вернуться в столицу Великобритании.

В шотландском замке уже установили ортопедическую кровать для королевы. Кроме того, специально для нее ввели в эксплуатацию лифт, который позволяет перемещаться между этажами на инвалидной коляске. Глава государства намерена провести именно в шотландском дворце свои последние дни, пишет издание «7 дней»,

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