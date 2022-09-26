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Мобилизация в России позволит провести частичную ротацию тех подразделений, что участвуют в спецоперации на Украине, однако большинство резервистов все же будут заниматься обороной освобождаемых ВС РФ территорий, уверен комбат 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Индус».

Он пояснил, что ведущим сейчас боевые действия подразделениям очень сложно одновременно защищать освобожденные территории и продолжать наступление. Поэтому ВСУ иногда удаются локальные успехи, как это случилось в Харьковской области. Частичная мобилизация позволит усилить оборону тыловых регионов и развяжет руки атакующим силам, передает портал Ura.ru.

«Индус» уверен, что после завершающегося 27 сентября референдума Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР станут частью России. Но это вряд ли поможет быстро прекратить боевые действия, так как Киев предпочитает использовать террористические тактики и продолжит обстреливать освобожденные ВС РФ населенные пункты.

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