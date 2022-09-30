В городе Висбадене в Германии может появиться командный центр США, где станут следить за мерами поддержки, которые американские власти предоставляют Украине. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники – сообщает ТАСС.

Процесс создания командного центра уже запущен. Окончательное решение по новому подразделению должны принять в течение нескольких ближайших недель.

В новом центре будет работать три сотни человек, уточняют источники, знакомые с ситуацией. Они будут тщательно следить за тем, как на Украину поступает вооружение США и как оно используется. Командный центр создаётся в рамках долгосрочной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Американское руководство новой структуры будет напрямую подчиняться главкому объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

За время специальной военной операции России на Украине Вашингтон предоставил Киеву военной помощи на миллиарды долларов. Среди прочего на Украину были отправлены реактивные системы залпового огня, противотанковое вооружение, радиолокационные станции и так далее.