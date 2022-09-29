ВСУ, пользуясь явным превосходством в численности личного состава предпринимает попытку за попыткой захватить Дробышево под Красным Лиманом. О ситуации в населенном пункте рассказал командир добровольческого подразделения «Барс-13» Сергей Фомченков.

Он назвал Дробышево самой горячей точкой в районе Лимана. ВСУ использует там пехоту, наносит артиллерийские удары, регулярно задействует авиацию, над населенным пунктом практически постоянно летают беспилотники. Но российские военные продолжают удерживать позиции, демонстрируя потрясающую стойкость и настоящий героизм.

«Настроение в отряде бодрое! Готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли», – заявил боец с позывным «Фомич».

Он отметил, что для связи с другими подразделениями «Барсу-13» остался лишь узкий коридор восточнее Красного Лимана, но этого вполне достаточно, чтобы успешно отражать атаки боевиков ВСУ. Националисты же несут крупные потери в ходе наступления, но быстро латают дыры в своих рядах и продолжают идти вперед.