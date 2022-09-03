читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВСУ продолжают перебрасывать силы к Херсону, не обращая внимание на и без того весьма крупные потери. Портал Avia.Pro рассказал о новой тактике, используемой украинской армией.

Теперь ВСУ не бросают все подразделения сразу в одну точку, а стремятся перебрасывать технику и пехотные подразделения небольшими группами. Скорее всего, такое решение выбрано для минимизации потерь. Киев прекрасно понимает, что одной крылатой ракеты будет вполне достаточно для уничтожения крупной группировки сил, поэтому и осуществляет их переброску поэтапно.

Одна из таких групп попала на видео, опубликованное порталом. На кадрах запечатлена колонна техники с танками и бронетранспортерами западного образца, а также с пехотой, которая под прикрытием бронетехники движется в направлении Херсона.

Вам может понравиться

Второе наступление ВСУ на Херсон провалилось

Боевики Вооруженных Сил Украины продолжают предпринимать попытки наступления в Херсонском направлении. Но пока их попытки заканчиваются неудачей. Подробности об этом сообщили военные корреспонденты издания “Русская Весна“. 29 августа украинские националисты

Эстония заявила о намерении укрепить оборону на суше, в небе и на море

Эстония намерена углублять сотрудничество с другими Балтийскими государствами и укреплять оборону в связи с происходящим на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур. В ходе пресс-конференции на острове

ВСУ обстреляли село Козацкое с использованием неустановленного вооружения

ВСУ нанесли несколько ударов по населенному пункту Козацкое, что напротив Новой Каховки на другом берегу Днепра. Атака спровоцировала возгорание в местах попадания, там сейчас пылают сильные пожары. Портал Avia.Pro сообщил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 3 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 сентября – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 сентября – ясно, до 20 °C | Королев: погода, 3 сентября – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 3 сентября – ясно, до 15 °C | Армавир: погода, 3 сентября – облачно с прояснениями, до 33 °C |