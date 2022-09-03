ВСУ продолжают перебрасывать силы к Херсону, не обращая внимание на и без того весьма крупные потери. Портал Avia.Pro рассказал о новой тактике, используемой украинской армией.

Теперь ВСУ не бросают все подразделения сразу в одну точку, а стремятся перебрасывать технику и пехотные подразделения небольшими группами. Скорее всего, такое решение выбрано для минимизации потерь. Киев прекрасно понимает, что одной крылатой ракеты будет вполне достаточно для уничтожения крупной группировки сил, поэтому и осуществляет их переброску поэтапно.

Одна из таких групп попала на видео, опубликованное порталом. На кадрах запечатлена колонна техники с танками и бронетранспортерами западного образца, а также с пехотой, которая под прикрытием бронетехники движется в направлении Херсона.