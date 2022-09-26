На границе Украины и Польши, примерно в 900 километрах от Киева заметили танки T-72M1, которые перевозила целая колонна фур. Размещенные на платформах боевые машины накрыли для маскировки брезентом, но на некоторых из них все же удалось разглядеть аббревиатуру ВСУ.

Польша ранее заявляла, что танков для Киева у нее больше нет, однако все же 24 единицы снова перебрасывает на Украину. Не исключено, что их собирали по всей Европе, так как украинская армия столкнулась с жестким дефицитом техники.

Т-72М1 – это модернизированные советские машины, которые морально и физически устарели еще к началу 90-х годов прошлого столетия. Они используются украинской армией в ходе боевых действий, но быстро уничтожаются, так как не оснащены современными видами защиты от оружия, имеющегося в распоряжении ВС РФ.