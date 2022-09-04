Жители Красноармейска (после «декоммунизации» – Покровск) сообщили в социальных сетях и мессенджерах о колонне из четырех реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, передвигающейся по направлению к Донецку. Авторы постов написали, что ВСУ даже не замаскировали американские боевые системы, хотя перебрасывали их днем.

Портал Avia.Pro задается вопросом, почему ВСУ открыто перемещаются к Донецку с РСЗО HIMARS, даже не пытаясь скрыть их местоположение. Такой подход вполне может завершиться прилетом артиллерийских снарядов, которые уничтожать дорогостоящее американское вооружение.

Не исключено, что Киев намерен задействовать РСЗО HIMARS для атак по глубокому тылу союзных сил в Донбассе. Это подтверждается недавними ударами по Торезу, для которых как раз потребовалось разместить американские комплексы как можно ближе к Донецку.