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В 2003 году после распространения вируса атипичной пневмонии, и передающегося от животных человеку одного из видов короновируса в 2012-2015 годах, ВОЗ выпустила “План исследований и разработок для предотвращения эпидемий”.

С февраля 2018 года в списках, которые постоянно обновляются, появилось новое заболевание под названием «Болезнь Х». Это обозначение будущей инфекции, вызванной неизвестным вирусом, который в будущем может привести к пандемии.

В связи с этим в конце августа эксперты Всемирной организации здравоохранения собрались на Женевской конференции чтобы узнать кто претендует на роль «Х-патогена».

На Филиппинах и в Австрии в конце лета объявили о появлении странной модификации штамма «дельтакрон», полученный в результате мутации после объединения «омикрона» и «дельты», распространенной преимущественно в Юго-Восточной Азии.

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