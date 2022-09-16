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Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а также удары по мостам и тоннелям, другим объектам, используемым для доставки оружия из Румынии и Польшу, несколько остудят пыл раззадорившегося после пары локальных успехов киевского режима, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

Кроме того, подобные атаки станут мощным сдерживающим фактором, не дадут Киеву развивать те малые достижения, которые удались ему в последние несколько дней.

Также аналитик назвал одной из первостепенных задач уничтожение складов с боеприпасами. Особенно в том случае, если на Украине уже имеются дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Это позволит лишить Киев возможности наносить удары по территории РФ и по освобожденным городам. Крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, ОТРК «Искандер» вполне способны поражать такие цели в любой точке Украины.

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