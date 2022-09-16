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На Херсонском направлении националистические формирования ВСУ сумели обустроить понтонную переправу у Давыдова Брода, но дальше продвинуться не могут. Именно поэтому они сменили тактику. Сейчас подразделения врага наносят редкие удары по позициям ВС РФ, провоцируя тем самым ответные атаки, рассказал сайту «Украина.ру» военный историк Юрий Кнутов.

Киев одновременно бьет по Антоновскому мосту В Херсоне из американских РСЗО HIMARS, рассчитывая полностью заблокировать снабжение российских войск и довести их до «снарядного голода». Эксперт пояснил, что именно надежда на это позволяет президенту Украины Зеленскому фактически заставлять свою армию двигаться вперед.

По словам Кнутова, ВСУ рассчитывают взять Херсон когда ВС РФ останутся без боеприпасов и хорошо отлаженного снабжения. Но в любом случае Киев понесет огромные потери, так как Зеленский совершенно не жалеет «пушечного мяса», жертвуя целыми подразделениями ради локальных успехов.

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