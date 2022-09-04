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Западное оружие, поставляемое на Украину, является вполне легитимной целью для ВС РФ. Но только после того, как оно пересечет украинскую границу, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он также предостерег от уничтожения западного вооружения на территории Польши, которая давно превратилась в украинских хаб. По мнению аналитика, Соединенные Штаты и НАТО только и ждут, что РФ ударит по польским складам или по транспортным самолетам, которые приземляются в Варшаве. Это будет поводом для начала Третьей мировой войны, так как Североатлантический альянс тут же задействует 5-ю статью Устава.

Кнутов также рассказал, как оружие доставляется на Украину:

«Едет фура, на которой написано «детское питание», а внутри танк или самоходка. Даже если мы нанесем удар, будут кадры, что мы уничтожили фуру с детским питанием. Эта логистика у них отработана», – пояснил эксперт.

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