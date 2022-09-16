Киев может стягивать дополнительные силы к Угледару, чтобы рискнуть пойти на прорыв и полностью заблокировать трассу, ведущую из Донецка в Мариуполь. Также нельзя исключать, что это обманный маневр, призванный отвлечь внимание ВС РФ от наступления на других направлениях, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Он напомнил, что боевики под Угледаром не только получают пополнение, но еще и разминируют участки территории вокруг города, готовя себе плацдарм для нового наступления. Не исключено, что они рискнуть перерезать автомагистраль, после чего пойдут в контратаку на Донецк.

Если же это отвлекающий маневр, рассказал Кнутов сайту Украина.ру, то целью Киева может быть Запорожская область, на границы с которой также стягиваются крупные силы противника. Этот регион привлекает Киев возможностью выйти к Азовскому морю и оказаться на расстоянии удара РСЗО HIMARS по Крыму. Также ВСУ могут попытаться контратаковать и на любом другом участке фронта.