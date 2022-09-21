До приема в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР российским войскам нужно продолжать наносить удары по инфраструктуре Украины. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, какие объекты должны стать приоритетными целями.

Он отметил, что серии ударов должны наноситься по железнодорожным и автомобильным мостам и тоннелям, станциям, по складам с горюче-смазочными материалами, нефтеперерабатывающим заводам, которые продолжают функционировать, и нефтебазам.

Все это, по мнению Кнутова, даст возможность существенно упростить задачу перехода ВС РФ в контрнаступление на всех направлениях, прекратить или как минимум затормозить передачу Киеву оружия и боеприпасов, отправку на фронт новых подразделений, которые в настоящий момент оперативно затыкают образующиеся дыры в оборонительных порядках ВСУ.