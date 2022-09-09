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Завершением исторического дела назвал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принятый на днях закон, по которому Пхеньян закрепил за собой право на превентивный ядерный удар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство KCNA.

Согласно документу, ядерное оружие КНДР сможет применить в случае, если власти сочтут, что угроза от других участников международных отношений для страны неизбежна. Помимо этого, стратегическое вооружение будет применено в автоматическом режиме, если на Северную Корею кто-либо совершит нападение.

Вместе с тем в законе прописываются и некоторые ограничения. Например, Пхеньян обязуется не распространять и не передавать кому бы то ни было собственное ядерное оружие или технологии по его изготовлению.

КНДР провозгласила себя ядерной державой десять лет назад. Северная Корея – на сегодня девятая страна в мире, которая обладает соответствующим вооружением.

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