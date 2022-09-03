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Бойцы элитного спецназа Главного управления разведки, которые обучались в Великобритании, ликвидированы в ходе высадки десанта для захвата Запорожской АЭС. Президент Украины Зеленский продолжает бездарно управлять армией, посылая лучшие силы на смерть лишь для того, чтобы затеять очередную пиар-акцию, уверен бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он напомнил, что ВСУ в ходе попыток совершения диверсий на ЗАЭС и контрнаступления на Херсон потеряли более 2000 военнослужащих. При этом добиться даже малейшего успеха, решить хотя бы одну боевую задачу украинская армия не сумела. Все это может привести к появлению множества вопросов к президенту Зеленскому.

«(Руководители силовых структур) склоняются к мысли о замене некомпетентной, погрязшей в воровстве гуманитарной помощи и коррупции команды Зеленского. Все больше и больше в воздухе слышен запах – переворота. Результат провала Херсонского наступления – может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», – заявил Кива.

Эксперты портала «Военное обозрение» отмечают, что хотя экс-депутат и прав насчет провалов Зеленского, однако переворот на Украине вряд ли состоится. Как самого президента, так и ополчившихся на него силовиков крепко держат в ежовых рукавицах западные кураторы и без их согласия никаких кадровых перестановок ждать не стоит.

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