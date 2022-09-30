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Сразу после выступления президента РФ Владимира Путина Киев заявил о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Подобная возможность, скорее всего, оговаривалась ранее и означает она ввод войск НАТО на территорию Украины.

Такое заявление сделал депутат Верховной рады Илья Кива. Он отметил, что на Украину зайдет ограниченный контингент польской регулярной армии, причем дальше западных регионов она не продвинется. Варшава давно «бьет копытом», надеясь не только организовать миротворческую миссию на Западной Украине, но и оттяпать себе территории, которые считает своими.

Что касается полномасштабного наступления со стороны Альянса, его можно не ждать, так как Соединенные Штаты вряд ли рискнут вступать в прямое противостояние с РФ. Впрочем, оно началось в тот самый момент, когда НАТО стал накачивать Киев оружием.

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