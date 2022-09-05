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Китайские инженеры разработали новейший двигатель для боевого беспилотника, который сможет работать на тяжелом топливе. Благодаря ему теперь дроны смогут летать дальше и выше, при этом оснащенные большим вооружением. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Беспилотник CH-4 с новым двигателем может автономно взлетать и приземляться, при этом не отклоняясь от путевой точки, двигаясь на большой скорости с полной загрузкой. Кроме того, грузоподъемность беспилотника удалось увеличить почти на 50%.

Пекин с 2017 года сотрудничает с Саудовской Аравией, которая является крупнейшим оператором китайских беспилотников. Новые дроны способны обнаруживать бронетехнику с помощью высокоточного радара, запускать ракеты ракеты класса «воздух-земля» AR-1, способный поразить броню танка.

Китайские беспилотники уже успешно показали себя в Египте во время борьбы с террористами на Синайском полуострове. Кроме того, они сыграли главную роль в свержении эфиопским правительством Народно-освободительного фронта Тыграя. Все это укрепило позиции Китая в Красном море.

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