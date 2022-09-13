Китай объявил о своих планах дополнительно запустить три беспилотные миссии на Луну после недавнего открытия нового лунного минерала, который в будущем можно будет использовать в качестве источника энергии. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Национальное космическое управление Китая официально заявило о начале планирования запуска трех новых орбитальных аппаратов на Луну в течение следующего десятилетия. Эти дополнительные миссии станут частью текущей лунной программы КНР «Чанъэ» (названной по имени мифологической древнекитайской богини Луны).

Объявление было сделано вскоре после того, как Китай стал третьей страной в истории (после СССР и США), обнаружившей новый лунный минерал, который получил название Changesite-(Y). Ученые обнаружили этот минерал в образцах, полученных в ходе миссии «Чанъэ-5», совершенной в 2020 году с помощью китайской ракеты «Чанчжэн», также ставшей первой миссией КНР по возврату образцов с Луны на Землю.

Китайское государственное издание Global Times описало Changesite-(Y) как «фосфатный минерал в столбчатом кристалле», обнаруженный в частицах лунной породы. Анализ образцов показал, что этот минерал содержит изотоп гелия-3, который считается потенциально ценным источником энергии в будущем.

Национальное космическое управление КНР стремится обогнать НАСА как с его текущей лунной программой, так и с будущими пилотируемыми миссиями на Марс.

«На Луне в настоящее время и НАСА, и Китай исследуют южный полюс в поисках потенциальных мест добычи полезных ископаемых. Китайская программа также ориентирована на совместное с Россией строительство исследовательской станции в этом районе лунной поверхности. Кроме того, у Китая и России также есть соглашение о строительстве орбитальной окололунной станции», – напомнило IE.

Тем временем, с конца августа космическое агентство США уже дважды отменило попытки первого старта системы SLS для космического запуска на Луну в рамках своей новой лунной программы Artemis. НАСА намечено, что Artemis I отправит капсулу без экипажа вокруг Луны и обратно, Artemis II совершит такое же путешествие с астронавтами на борту, а Artemis III отправит людей на поверхность Луны впервые после миссии «Аполлона-17» в 1972 году.

«Последние достижения Китая в области освоения космоса могут оказать дополнительное давление на НАСА, чтобы оно ускорило свою программу Artemis, при том, что строительство SLS подвергается критике за превышение бюджета и использование технологий одноразового использования», – с явным неудовольствием отмечает IE.

В настоящее время ожидается, что запуск SLS состоится не ранее, чем в октябре, из-за проблемы с утечкой водорода во время последней попытки запуска НАСА.

Помимо этого, Китай близок к завершению строительства своей околоземной орбитальной многомодульной космической станции «Тяньгун», ранее в этом году Национальное космическое управление КНР успешно высадило на Марс марсоход «Чжужун», а недавно стал первой страной, которая обнаружила воду на Луне с помощью зонда на лунной поверхности.

Космическое агентство Китая стремится получить образцы, доставленные на Землю с Марса, за два года до НАСА. Более всего КНР хочет опередить США с высадкой людей на Красной планете, отправив туда своих космонавтов примерно в 2033 году.