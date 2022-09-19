Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало серию информационных материалов по итогам научных исследований своей первой миссии на Марсе. Об этом сообщает портал CGTN. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По данным Центра исследования Луны и космической программы CNSA, орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» проработал в течение 780 дней, а марсоход «Чжужун» (Zhurong), по состоянию на 15 сентября, преодолел 1921 метр по поверхности красной планеты. Как орбитальный аппарат, так и марсоход, согласно заявлению CNSA, «выполнили целевые научно-исследовательские миссии и получили 1480 гигабайт необработанных научных данных».

«Зонд «Тяньвэнь-1», состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и вездехода, был запущен 23 июля 2020 года. 15 мая 2021 года он приземлился в заранее выбранной зоне посадки на равнине Утопия – обширной округлой низменности диаметром около 3300 км в восточной части северного полушария Марса» – напомнили в CGTN.

Используя данные, собранные «Чжужуном», китайские ученые выявили связь между формированием геологических особенностей и активностью воды на Марсе, проведя всестороннее исследование этих геологических особенностей в районе посадки. Ученые также обнаружили гидратированные минералы в пластинчатых породах – слое «твердой корки», доказав тем самым, что с эпохи, отстоящей по времени около 1 миллиарда лет назад, в районе приземления была значительная активность жидкой воды.

Помимо этого, ученые КНР обнаружили, что марсианский грунт обладает высокой несущей способностью и низкими параметрами трения, что указывает на то, что место, где приземлился марсоход, должно было подвергнуться ветровой и, возможно, водной эрозии. Эти результаты выявили влияние активности ветра и воды на геологическую эволюцию Марса и изменения его окружающей среды, а также подтвердили гипотезу о том, что в марсианской равнине Утопия когда-то был океан.

Наконец, китайскими учеными получен ряд научных результатов о связи между плотностью горных пород на поверхности Марса и степенью эрозии поверхности, распределением ионов и нейтральных частиц в околомарсианской космической среде, а также гравитационным полем Марса.

Согласно информации CNSA, будущие миссии КНР на Марсе продолжат проводить исследования дистанционного зондирования и накапливать научные данные.