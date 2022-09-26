Межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C успешно прошла испытания. Она была запущена с космодрома Тайюань в провинции Шаньси и уничтожила все намеченные цели на территории Западного Китая.

DF-5C представляет собой жидкостную двухступенчатую ракету, которая, по предварительной информации, запускается из шахты. Она может нести до десяти боевых блоков с ядерными боеголовками.

При этом каждый из них оснащен собственной системой наведения, что дает возможность поражать одновременно 10 целей. Это и было продемонстрировано в ходе испытаний. Ракета в снаряженном состоянии весит 183 тонны и может атаковать цели с дистанции в 15 тысяч километров.

Китайские эксперты отмечают, что в сравнении с предыдущей версией DF-5C может нести больше боевых блоков и обладает увеличенной дальностью поражения целей.