8 сентября глава КНДР Ким Чен Ын официально объявил Северную Корею ядерной державой и заявил об отказе от денуклеаризации. Сразу же после этого Центральное телеграфное агентство страны опубликовало закон, в котором перечисляются ключевые сценарии возможного применения ядерного оружия, передает «Коммерсантъ».

Среди этих самых сценариев – удары по КНДР со стороны других государств с применением ЯО, предотвращение войны или попытки ее затягивания, наличие суждений о возможной атаке на важнейшие стратегические объекты Кореи. Кроме того, имеется еще и пункт о неизбежных случаях, в которых только применение ядерного оружия может предотвратить катастрофу или сильный кризис, способный навредить стране и народу.

Ким Чен Ын напомнил, что Соединенные Штаты требуют от КНДР уничтожить уже имеющееся ядерное оружие и прекратить разработки нового. Однако страна не собирается идти на поводу Вашингтона. Она готова пережить санкции со стороны США, которые продляться сто лет, но не станет отказываться от статуса ядерной державы.