Несмотря на отличные показатели своего нападающего Килиана Мбапее, забившего в восьми стартовых матчах 10 голов, французский клуб «Пари-Сен-Жермен» все чаще задумывается о продаже форварда. Все дело в скандальной натуре игрока, которая приводит к регулярным конфликтам.

Особенно раздражает руководство команды соперничество Мбаппе с Неймаром. Бразилец, по мнению Килиана, хочет подорвать его авторитет. При этом он мстит единственным способом, которым может, не отдает Неймару передачи во время игры, что приводит к обидным для клуба промахам.

Именно такая ситуация возникла в матче с итальянским «Ювентусом», когда Мбаппе мог вывести Неймара на пустые ворота, но нанес удар сам и промахнулся. Несмотря на это, ПСЖ все же выиграл матч первого тура Лиги чемпионов, однако бразильца возмутили действия партнера по команде.