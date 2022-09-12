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Российские ВС ставят во главу угла сохранение жизней военных в то время когда Киев забрасывает их позиции телами погибших боевиков и называет это «успешным контрнаступлением», рассказал портал «Свободная пресса».

Эксперты напоминают, что украинские ВС беспрерывно публикуют видео со своими «достижениями», которые провоцируют массовую истерику среди граждан. Однако если присмотреться внимательно, на кадрах записей практически невозможно найти технику российских войск, уничтоженную противником или погибших военнослужащих РФ.

«Мы до кровавых соплей обороняли эти города, хотя было ясно, что нам их не удержать. А потом командование и вовсе объявило их не столь важными. Россияне же при первой угрозе уничтожения своих сил быстро жертвуют захваченным городом. Таким образом, мы хоть и наступаем, но не уничтожаем противника физически, и при этом несем потери от его бомб и арты. А это значит, что противник ЖИВ», – приводит портал высказывание боевиков 93-й ОМБР ВСУ.

Авторы публикации также отмечают, что по этим видео можно понять практически полное отсутствие серьезных боевых действий на территории Харьковской области. ВС РФ просто своевременно вышли из Купянска, Балаклеи и Изюма, сохранили силы и продолжат спецоперацию до окончательного достижения целей. Киев же платит огромную цену за каждый свой «успех», являющийся всего лишь телевизионной картинкой, не имеющей ничего общего с реальностью.

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