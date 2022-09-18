Киевский режим, который с первого дня специальной военной операции взял в заложники всех мужчин от 18 до 60 лет, ищет варианты разрешить им выезжать за границу и одновременно пополнять несколько опустевший бюджет. Один из способов сделать это предложила правящая партия «Слуга народа».

Согласно внесенному ею законопроекту, мужчины могут выезжать за границу, если заплатят сумму, эквивалентную 350 долларам США. Помимо денег, нужно также предоставить расписку с обязательством не забывать пополнять счет, ежемесячно отправляя примерно столько же, передает “Свободная пресса”.

Планировалось, что эта схема заработает уже с 1 сентября, однако та же правящая партия засомневалась в данном законопроекте. Поэтому его рассмотрение на время приостановили. Вполне можно предположить, что сумма показалась слишком маленькой и правительство размышляет, как увеличить ее в несколько раз. Впрочем, официально причины заминки пока не оглашались.