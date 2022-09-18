ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевский режим, который с первого дня специальной военной операции взял в заложники всех мужчин от 18 до 60 лет, ищет варианты разрешить им выезжать за границу и одновременно пополнять несколько опустевший бюджет. Один из способов сделать это предложила правящая партия «Слуга народа».

Согласно внесенному ею законопроекту, мужчины могут выезжать за границу, если заплатят сумму, эквивалентную 350 долларам США. Помимо денег, нужно также предоставить расписку с обязательством не забывать пополнять счет, ежемесячно отправляя примерно столько же, передает “Свободная пресса”.

Планировалось, что эта схема заработает уже с 1 сентября, однако та же правящая партия засомневалась в данном законопроекте. Поэтому его рассмотрение на время приостановили. Вполне можно предположить, что сумма показалась слишком маленькой и правительство размышляет, как увеличить ее в несколько раз. Впрочем, официально причины заминки пока не оглашались.

Вам может понравиться

RusVesna: Чем ВСУ воюют на Донбассе против союзных сил

Разговоры о поставках западного вооружения на Украину не утихают, но эти боевые системы поставляются в очень малых количествах. Советская же техника, которая имелась у ВСУ до спецоперации, практически вся уничтожена,

Ситников: Взбунтовавшийся Ингулец и ТОС-1А «Солнцепек» устроили для ВС Украины ад под Андреевкой

После частичного разрушения Карачуновской дамбы в Кривом Роге российские ВС нанесли также удары по еще одному гидротехническому сооружению. На этот раз они атаковали дамбу Искровского водохранилища, расположенную на той же

20 российских разведчиков в бою с 1000 националистов захватили ценный трофей и не понесли потерь

Два подразделения ВС РФ общей численностью в 20 человек в ходе выполнения боевой задачи столкнулись с отрядом ВСУ в 1000 боевиков. Несмотря на явное превосходство противника в численности российские бойцы