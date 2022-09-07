Украинские ВС в ходе боевых действий ведут активную охоту на российские огнеметы, рассказал эксперт агентства РИА Новости Андрей Коц. Он пояснил, что от этого вооружения не спасет ни один бункер, так как ВС РФ используют термобарические боеприпасы.

Именно к этой категории относится «папа всех бомб» – вакуумную термобарическую авиабомбу, которая по своей поражающей силе превзошла американский фугас GBU-43/B MOAB. Главная особенность российского боеприпаса кроется не в море огня, которое он создает, а в появлении после взрыва огромного шара с сильным давлением.

«Папу всех бомб» Россия представила 15 лет назад и именно на его основе сейчас созданы другие виды вооружения – огнеметные системы. К ним относятся хорошо известные по спецоперации на Украине ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Они наносят удары термобарическими снарядами, повышающими температуру до 3000 градусов. В таких условиях сложно выжить даже в загерметизированном бункере, не говоря уже о несложных фортификационных сооружениях.

Достаточно эффективными являются и пехотные огнеметы «Шмель», которые дают возможность выкуривать украинских боевиков из укрытий, которые сложно уничтожить другими видами оружия.

Коц отметил, что именно по этой причине украинские ВС ведут охоту за российскими огнеметами. Это вооружение не имеет аналогов в мире, поэтому привлекает к себе повышенное внимание.