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Киев успешно прорвал фронт в Харьковской области, однако для развития успеха ему нужны новые крупные подразделения. Однако таких дивизий у него нет, поэтому контрнаступление было совершенно бессмысленным, заявил политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что украинская армия ценой невероятных усилий и множества жертв сумела добиться успеха, о котором растрезвонила по всем свету. Однако отсутствие новых дивизий показывает, что этот прорыв был необходим лишь для красивых заголовков в прессе.

Российские же ВС вполне могут подтянуть новые силы, пока Киев пребывает в эйфории, закрыть самые уязвимые места и начать новое наступление уже с учетом допущенных ранее ошибок. ВСУ же не удастся повторить успех даже ценой огромного количества потерь, на которые киевский режим даже внимания не обращает.

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