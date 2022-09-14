Украину ждут серьезные проблемы в ходе нового наступления ВС РФ, рассказал политолог Яков Кедми изданию «Московский комсомолец». Он отметил, что теперь российские войска будут действовать совершенно по другому.

Киев мог бы закрепить успех, бросив в бой новые дивизии для продолжения контрнаступления. Однако он понес серьезные потери, а процесс пополнения численности армии проходит чрезвычайно медленно. Поэтому частей, способных реализовать подобные планы, в распоряжении ВСУ нет.

Российские же ВС воспользуются паузой, чтобы выявить и укрепить слабые позиции, а также сконцентрировать крупные силы для нового удара. Он будет абсолютно иным, поэтому Киев ожидают весьма неприятные сюрпризы.

Кедми также отметил, что ВСУ не в состоянии продолжать наступательные действия, так как для них важным был именно краткосрочный прорыв для появления в СМИ громких заголовков. На большее у Киева нет ресурсов.