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Военный блок НАТО начнет постепенно рассыпаться. Предпосылки к этому уже видны. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми. Он предположил, кто из членов Альянса покинет его первым. Подробности передает издание “Царьград”.

По словам Кедми, нет никакой разницы, кто уйдет из НАТО первым. Эксперт отметил: “Будет ли это Турция, Венгрия или Португалия – это не принципиально. То, что этот блок будет рассыпаться, – это наиболее вероятный ход развития событий”.

Политолог уверен, что распад неизбежен за “ненужностью” Альянса. НАТО никому не нужна, кроме как бюрократическому аппарату. Без США Североатлантический альянс не играет никакой роли в качестве военной силы.

Сейчас НАТО нужно только как организация, целью которой является усложнение отношений между Россией и США. Кроме того, Вашингтон стремиться втянуть в состав НАТО Украину, Швецию и Финляндию, хотя в случае открытого конфликта удар будет нанесен именно по нему.

Яков Кедми добавил: “Так какой смысл ввязываться в конфликт в Прибалтике, Финляндии, если невозможно оттуда ничего серьёзного сделать? Потому что Россия просто уничтожит Финляндию. Те базы, которые будут создавать, и необходимое прикрытие – это слишком дорогое бесполезное дело, потому что базы в Финляндии не защитят Вашингтон и Нью-Йорк”.

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