До Соединенных Штатов вдруг дошло, что Россия превосходит их по ядерному потенциалу в два раза. Пентагон всегда подсчитывал в основном стратегическое вооружение, но совсем забывал о ракетах «Калибр» и оперативно-тактических комплексах «Искандер», которые тоже при необходимости могут нести заряды с ядерной боеголовкой, рассказал политолог Яков Кедми.

Неприятным открытием для Пентагона стало и то, что его система ПРО является абсолютно бесполезной против российских ракет. Причем речь идет совсем не о гиперзвуке, который перехватить вообще невозможно, а о тех комплексах, которые Россия разрабатывала ранее.

В таких условиях Соединенные Штаты не станут нарываться на ядерную войну, так как в случае ее начала Россия будет иметь подавляющее преимущество. Кроме того, Пентагон начинает понимать, что и в обычном вооружении существенно проигрывает РФ, поэтому он не станет подвергать риску США.