ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

До Соединенных Штатов вдруг дошло, что Россия превосходит их по ядерному потенциалу в два раза. Пентагон всегда подсчитывал в основном стратегическое вооружение, но совсем забывал о ракетах «Калибр» и оперативно-тактических комплексах «Искандер», которые тоже при необходимости могут нести заряды с ядерной боеголовкой, рассказал политолог Яков Кедми.

Неприятным открытием для Пентагона стало и то, что его система ПРО является абсолютно бесполезной против российских ракет. Причем речь идет совсем не о гиперзвуке, который перехватить вообще невозможно, а о тех комплексах, которые Россия разрабатывала ранее.

В таких условиях Соединенные Штаты не станут нарываться на ядерную войну, так как в случае ее начала Россия будет иметь подавляющее преимущество. Кроме того, Пентагон начинает понимать, что и в обычном вооружении существенно проигрывает РФ, поэтому он не станет подвергать риску США.

Вам может понравиться

Хайнц Штрахе: Поставки Западом оружия на Украину могут спровоцировать ядерную войну

Североатлантический альянс своими поставками оружия на Украину провоцирует ядерную войну, последствия которой будут катастрофическими для всего человечества. Западу необходимо срочно прекратить отравлять боевые системы в Киев и вернуться к диалогу

ВСУ жалуются на использование Россией новых дронов-камикадзе

Американское издание Wall Street Journal опубликовало жалобы украинского полковника Родиона Кулагина на использование Россией новых беспилотников. Они якобы все чаще наносят удары по позициям ВСУ, из-за чего те несут крупные

Глава ЛНР Пасечник: Провокация в Изюме нужна лишь для картинки, Киев быстро забудет о жертвах

«Обнаружение массового захоронения» в Изюме является точно такой же провокацией, как и история в Буче. ВСУ моментально обвинили российские ВС в «жестоких расправах» над жителями города, даже не интересуясь причинами