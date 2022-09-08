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Казачья бригада «Дон», которая в настоящий момент действует на территории Николаевской области, сумела захватить богатые трофеи – сразу два танка Т-62М, принадлежащих ВС Украины.

Издание «Взгляд» рассказало, что казаки недолго знакомились с полученной в качестве трофея техникой, так как хорошо знают все ее особенности. Они провели несколько простых манипуляций и задействовали танки против украинских боевиков.

Напомним, что союзные силы на всех направлениях захватывают трофеи, среди которых очень много западного вооружения и техники. Так, ранее группировка войск «Отважные» неоднократно сообщала о ПТРК и гранатометах, боеприпасах и оружии, которые бегущие с поля боя националисты просто бросают на позициях.

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