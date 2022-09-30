Портал «Лента.ру» рассказал об основных правилах, которые следует соблюдать, чтобы пережить ядерный удар. Данная тема стала очень востребованной в Сети после заявления президента Владимира Путина о готовности РФ применить для защиты своего суверенитета все имеющиеся средства поражения.

Глава государства в ходе своего выступления 21 сентября сообщил, что Запад устроил России ядерный шантаж, но «роза ветров всегда может развернуться в его сторону».

Эксперты пояснили, что в зоне поражения ядерного оружия вполне можно выжить, если суметь защититься от гамма-излучения, видимого и инфракрасного излучения, а также от воздействия радиации. Лучший способ – сразу после оповещения о ядерном ударе идти в ближайшее бомбоубежище либо укрытие. Если такой возможности нет, необходимо тщательно скрыть все открытые участки тела, накрыть голову и лечь на землю лицом вниз. Очень важно не смотреть в сторону взрыва, так как сетчатка глаза моментально сгорает от видимого и инфракрасного излучения.