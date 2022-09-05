Несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов сейчас готовятся для отправки в Донбасс. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров – передаёт ТАСС.

Глава Чечни добавил, что все, кто в скором времени отправиться помогать союзным войскам в рамках специальной военной операции, настроены решительно. Кроме этого Кадыров отметил, что дополнительно создано два полка и три батальона. В них входят “профессионалы своего дела”.

Добровольцы из Чечни принимают участие в специальной военной операции в Донбассе буквально с первых дней. В республике регулярно формируются подразделения, которые помогают союзным войскам освобождать Донецкую и Луганскую народные республики от украинских националистов. О формировании новых подразделений Кадыров сообщал в июле и сентябре.

Глава Чеченской республики ранее отмечал, что проводимая спецоперация подтолкнула многих людей пополнить ряды военнослужащих.