Две тысячи добровольцев вошли в новое подразделение спецназа «Ахмат-1», созданное в Чечне. Подробности о нем рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в подразделение, которое совсем скоро отправится на Украину для участия в специальной военной операции, вошли «вооруженные до зубов, идейные» и хорошо обученные бойцы.

Также Кадыров отметил, что поток добровольцев, желающих участвовать в СВО, не ослабевает. Чеченская Республика совсем скоро сможет отправлять на Украину не менее 2-3 тысяч хорошо подготовленных спецназовцев, которые вполне способны предрешить исход боевых действий.

Напомним, что главой спецподразделения «Ахмат», названного в честь Ахмата Кадырова, является начальник безопасности действующего главы Чечни Абузайд Висмурадов.