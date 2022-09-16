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Две тысячи добровольцев вошли в новое подразделение спецназа «Ахмат-1», созданное в Чечне. Подробности о нем рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в подразделение, которое совсем скоро отправится на Украину для участия в специальной военной операции, вошли «вооруженные до зубов, идейные» и хорошо обученные бойцы.

Также Кадыров отметил, что поток добровольцев, желающих участвовать в СВО, не ослабевает. Чеченская Республика совсем скоро сможет отправлять на Украину не менее 2-3 тысяч хорошо подготовленных спецназовцев, которые вполне способны предрешить исход боевых действий.

Напомним, что главой спецподразделения «Ахмат», названного в честь Ахмата Кадырова, является начальник безопасности действующего главы Чечни Абузайд Висмурадов.

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