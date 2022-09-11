Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все города в Харьковской области будут возвращены под контроль России, а ВС РФ в скором будущем дойдут до Одессы. Он также отметил, что Минобороны РФ должно было сделать официальное заявление по поводу контрнаступления ВСУ и прояснить ситуацию.

«Я, Рамзан Кадыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши ребята. Готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», – цитирует главу Чечни «Военное обозрение».

Он также сообщил, что на днях будет проведена встреча с военными корреспондентами, от которых сейчас многое зависит. С ними планируется организовать беседу о патриотизме.