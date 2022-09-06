Совсем скоро появятся хорошие новости с Донецкого направления специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее анонсировал полномасштабное наступление на позиции ВСУ на территории ДНР.

Он отметил, что наступательная операция уже началась и продвигается успешно. Победу в ней в максимально короткие сроки обеспечит подмога, которая уже выдвинулась на Донбасс. В качестве подкрепления в регион направлены несколько тысяч бойцов элитных специальных подразделений и добровольцев.

Три батальона и два полка, составленные из опытных военных специалистов, помогут ВС РФ и Народной милиции ДНР покончить с боевиками ВСУ на Донбассе и освободить независимую республику.