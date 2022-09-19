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Россия планирует проведение учений, в ходе которых будут проведены испытания ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», пишет американское издание Janes Fighting Ships.

Автор публикации Тони Ропер уверен, что испытания пройдут на архипелаге Новая Земля, где располагается российский полигон Панково. Туда уже подтягиваются фрегат Севморпуть, который постоянно базируется в Мурманске, а также корабль «Териберка», который специально для России был построен в Голландии.

Кроме того, туда же направляются судно «Геолог Печкуров» и три грузовых плавсредства. Когда именно будут проведены учения, пока не установлено.

Напомним, что «Буревестник» — это гиперзвуковая ракета с ядерным реактором, которая имеет практически неограниченную дальностью поражения целей. Соединенные Штаты уже несколько месяцев прогнозируют ее испытания, но пока их предсказания никак не сбудутся.

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