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Расчеты российских РСЗО «Ураган» нанесли сокрушительные удары по опорным пунктам ВСУ на Угледарском направлении, рассказало издание «Известия». На сайте появилось видео, на кадрах которого старший офицер рассказал о боевой работе подразделения.

Он отметил, что все военнослужащие батареи в армии давно, многие из них успели набраться опыта в «горячих точках». Это позволяет им успешно выполнять самые сложные боевые задачи.

Под Угледаром реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожают не только опорные пункты, но и боевую технику противника, благодаря чему существенно облегчается задача наступления для пехотных подразделений.

Напомним, что ранее сообщалось о переброске дополнительных сил ВСУ к Угледару и возможном контрнаступлении Киева.

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