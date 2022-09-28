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Подозрительную активность со стороны военных США зафиксировали над местом, где позже произошла утечка с газопроводов “Северный поток”. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24.

Издание сообщает, что в районе острова Борнхольм в начале сентября несколько дней подряд летал вертолёт ВМС США Sikorsky MH-60R. Как раз в том месте, где проходят нитки газопроводов “Северный поток” и “Северный поток – 2”. Отмечается, что в сервисе Flightradar24 не указано, какое именно воздушное судно барражировало у острова Борнхольм – модель вертолёта и его принадлежность установили по специальному коду, который приводится в описании.

Похожая активность вертолётов была замечена и позже. В том числе и накануне произошедшей утечки. Она произошла в начале этой недели. Специалисты заявляли, что причиной повреждения трёх ниток газопроводов стали подводные взрывы. В Москве не исключили, что это могла быть диверсия. 28 сентября ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.

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