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Китайское издание Sohu опубликовало свой список сильнейших в мире ВВС. Военно-космические силы (ВКС) России заняли в нём третье место, пропустив вперёд соответствующий род войск из КНР и США – сообщает ИноСМИ.

В материале китайского издания отмечается, что мощный воздушный флот – один из залогов военного преимущества в том или ином конфликте. Что касается России, то здесь мощь ВКС в полной мере раскрылась во время специальной военной операции в Донбассе. Украинская авиация не смогла дать отпор ни российским истребителям, ни ракетам. ВСУ смогли противопоставить мощной российской авиации только “мелкомасштабные боевые усилия”, что для ВКС России не несёт никакой значимой угрозы, отмечается в публикации издания.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге Sohu расположились военно-воздушные силы Франции и Индии. Отмечается, что почти все из указанных государств в недавних военных конфликтах использовали авиацию.

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